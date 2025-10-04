На рынок вышел крупный и хорошо оснащенный внедорожник от популярного бренда

Цены на новый Zeekr 9X в КНР будут варьироваться от 5,28 до 6,95 млн рублей

В Китае были объявлены цены на новый полноразмерный подключаемый гибридный внедорожник Zeekr 9X, производимый компанией Geely.

Автомобиль обладает общей мощностью 1381 л.с., двухкамерной пневмоподвеской и запасом хода до 1250 км (CLTC). Это первый автомобиль Zeekr с двигателем внутреннего сгорания и гибридной системой.

Стартовая цена модели составляет 63 910 долларов, и в течение первого часа продаж было сделано более 42 тысяч заказов. Размеры внедорожника составляют 5239×2029×1819 мм, а колесная база достигает 3169 мм, что превышает размеры Mercedes-Benz GLS по длине и ширине. Также он оснащен С-образными светодиодными фарами, большой решеткой радиатора и 22-дюймовыми колесами.

Внедорожник включает пять датчиков LiDAR и систему G-Pilot H7 с чипом Nvidia Thor-U, что обеспечивает автопилот уровня L3 и автоматическую парковку. Дорожный просвет может варьироваться от 178 до 288 мм.

Салон может разместить шесть человек в конфигурации 2+2+2 и предлагает отделку в трех цветах, а также два 16-дюймовых экрана на центральной консоли. Дополнительно доступны проекционный дисплей с дополненной реальностью, потолочный 17-дюймовый экран и массажные сиденья.

Внутри находится силовая установка с 2-литровым двигателем и электродвигателями, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,1–3,9 секунды, в зависимости от версии. Аккумуляторы емкостью 55 или 70 кВт∙ч обеспечивают до 380 км пробега на электротяге (CLTC). Зарядка по технологии 6C позволяет зарядить батарею с 20 до 80% всего за 8 минут.

Модель предлагается в четырех комплектациях с ценами от 63 910 до 84 100 долларов (от 5,28 до 6,95 млн рублей). Самая дорогая версия включает активный стабилизатор устойчивости и поворотные сиденья второго ряда. До конца 2025 года покупатели смогут получить скидку в 1400 долларов в Китае.