Гоночный байк сделали серийным — и запустили в продажу в РФ
4 октября
Гоночный байк сделали серийным — и запустили в продажу в РФ
Конец мотосезона – это время строить планы на следующий: компания «Автодом» представила очередную новинку от BMW Motorrad.

Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Это BMW S 1000 RR 2025 года, владение которым, как утверждается, позволит испытать эмоции от управления настоящим гоночным мотоциклом. Сердце байка – литровый движок на 212 л.с. и 113 Нм. С таким характеристиками машина способна разгоняться до 300 км/ч. При проектировании делался особый упор на управляемость и безопасность: шасси оптимизировано, а в комплектацию входят трэкшн-контроль и антиблокировочная тормозная система ABS Pro.

В компании говорят, что модель подойдет как начинающим гонщикам, так и опытным спортсменам. S 1000 RR отличается легким доступом к настройкам электроники и современной эргономикой – все что нужно для быстрой адаптации к дорожным условиям и комфортного перемещения как по городу, так и по трассе... Мотоцикл уже представлен в дилерском центре «Автодом BMW Motorrad» в Москве.

Иннокентий Кишкурно
04.10.2025 
