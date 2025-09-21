#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ‑24-10
21 сентября
Этот необычный обогрев реализовали на советском авто еще в 1985-м
«За рулем» рассказал об особенностях...
Просто пушка: в РФ начались продажи одного из самых крутых BMW
21 сентября
Просто пушка: в РФ начались продажи одного из самых крутых BMW
«Автодом» начал продавать премиальный...
Серийный ГАЗ-М72 внешне отличали шильдики на боковинах капота, щитки на задних арках и, конечно, осанка.
21 сентября
Советский предок кроссовера: американцы в восторге от забытого полноприводного ГАЗ М-72
ГАЗ М-72 сочетал комфорт седана и возможности...

Просто пушка: в РФ начались продажи одного из самых крутых BMW

«Автодом» начал продавать премиальный эндуро-турер BMW R 1300 GS Adventure

В России стартовали продажи мотоцикла BMW Motorrad R 1300 GS Adventure 2025 модельного года.

Рекомендуем
Видео инспектора ГАИ против вас — как оспорить

Эту модель в компании BMW Motorrad считают задающей новые стандарты класса: байк совмещает преимущества эндуро и классического дорожного турера, радует и тягой движка, и низким центром тяжести – это, по словам представителей компании, дает отличный контроль над машиной и на бездорожье, и на трассе. Продажами в РФ будет заниматься дилерский центр «Автодом BMW Motorrad».

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Одна из главных деталей – обновленный оппозитный двигатель объемом 1300 куб. см, развивающий 160 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Как у многих современных кроссоверов или немножко побольше.

В списке оснащения значатся:

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»
  • усовершенствованная ABS и трэкшн-контроль;
  • адаптивная подвеска ESA II с режимами Road, Rain и Dynamic;
  • увеличенный топливный бак 30 литров;
  • интегрированная система крепления багажа (до 100 кг);
  • навигация с сенсорным дисплеем

Цену BMW R 1300 GS Adventure 2025 модельного года в дилерской компании тактично не приводят – потому что она немаленькая. Что ж, кто-то выберет бюджетного «китайца», а кто-то – подкопит до следующего сезона и возьмет... кредит на BMW. По данным «За рулем», в РФ такие мотоциклы в новом состоянии предлагают за 3,3-3,8 млн рублей...

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, Автодом
Количество просмотров 7
21.09.2025 
Фото:Unsplash, Автодом
Поделиться:
Оцените материал:
0