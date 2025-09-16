Названы самые популярные мотоциклы конца сезона 2025 года

Автостат: китайские мотоциклы заняли 72% всего российского моторынка

По свежим статистическим данным, сезонный тренд на российском рынке новых мотоциклов подтвердился и в последний летний месяц.

Так, лидером рынка остался китайский бренд Regulmoto, двухколесная техника которого по результатам августовских продаж нашла в России 980 покупателей. Для мотосегмента это существенно (почти уровень АВТОВАЗа в продажах легковушек) – 17% от общего объема. Второе место – у Racer, в течение августа разошедшегося тиражом 508 экземпляров. Третья строчка – Motoland, 475 проданных мотоциклов.

Топ-5 замкнули Voge и Kayo – 334 и 278 единиц соответственно. А среди конкретных моделей лидируют Motoland XF300 (379 шт.), Racer RC300 (218 шт.), Regulmoto Sport (173 шт.), Racer RC250 (128 шт.) и Regulmoto TE (120 шт.).

Вообще моторынок на подъеме: за все восемь месяцев 2025 года реализовано 42 072 новых мотоцикла, что на 17% больше, чем год назад. Только за август россияне купили 5774 единицы новой мототехники, это на 22% выше уровня августа прошлого года. Причем «китайцы» занимают уже 72% продаж мотоциклов в России, тогда как у индийской техники лишь 7%, у российской – 6%, а у японской и американской – 4% и 3% соответственно.