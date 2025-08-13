#
Продажи мотоциклов резко выросли: что покупают россияне

Глава «Автостата» Целиков назвал самые популярные мотоциклы в России в 2025 году

С начала года и до июля на российском рынке было продано 36,3 тыс. новых мотоциклов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Примечательно, что порядка 70% всех проданных мотоциклов составляют малокубатурные модели с объемом двигателя до 400 см³, где основной акцент сделан на доступные китайские варианты.

Однако спрос на эту категорию снизился на 10% по сравнению с 2022 годом. Лидером в сегменте маломощных байков стала марка Regulmoto, реализовавшая 7126 единиц.

Также популярны у покупателей марки Racer (4193 шт.), Motorland (3008 шт.), Kayo (1739 шт.) и Ataki (1127 шт.).

В категории мотоциклов с объемом двигателя от 400 до 799 см³ отмечен рост продаж на 41%. Основные предпочтения покупатели отдали технике Voge (1369 шт.), Royal Enfield (820 шт.), Benda (593 шт.), CF Moto (535 шт.) и QJ (457 шт.).

Наименьшим спросом пользуются байки с моторами свыше 800 см³, которые составляют около 10% от общего числа продаж. В число наиболее популярных марок входят BMW (700 шт.), Harley-Davidson (428 шт.), Voge (376 шт.), Honda (294 шт.) и Ducati (249 шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
13.08.2025 
Фото:Unsplash
