В России начали продавать практичный семейный минивэн Hyundai дешевле «китайцев»

Новые минивэны Hyundai Custin продаются в России с ценами от 3,99 млн рублей

Параллельный импорт предлагает россиянам минивэн, который выглядит выгодной альтернативой на фоне растущих цен. Пока официальные дилеры просят за китайские и российские модели от 4,7 до 6 миллионов рублей, корейский Hyundai Custin можно найти в продаже от 3 999 000 рублей.

Hyundai Custin

Цены на официально представленные модели выглядят куда менее привлекательно. К примеру, JAC RF8, даже со скидкой, обойдётся минимум в 4,775 млн рублей. Отечественный Sollers SP7 начинается с 5 млн, а за GAC M8 просят почти 6 миллионов.

Большинство машин сейчас пригнаны из Казахстана. Самый доступный вариант за 3,99 млн – это чёрный минивэн в комплектации Travel от салона в Екатеринбурге. В неё входит цифровая приборка, кожаный салон и руль, большой вертикальный сенсорный экран, светодиодная оптика, камера кругового обзора, парктроники, климат-контроль и 17-дюймовые диски.

Другой вариант – Custin со светлым кожаным салоном и более богатым оснащением. За 4,59 млн в Петербурге предлагают машину с системами контроля слепых зон и экстренного торможения, электроприводом зеркал и багажника, вентиляцией сидений первых двух рядов, беспроводной зарядкой и 18-дюймовыми дисками. В Екатеринбурге аналогичный экземпляр стоит 4,65 млн, а в Москве цена доходит до 4,997 млн рублей.

Интерьер Hyundai Custin

Под капотом у всех Custin один и тот же силовой агрегат: турбированный бензиновый мотор 1.5 T-GDI мощностью 170 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод исключительно передний. Такой минивэн разгоняется до сотни примерно за 8 секунд. Расход топлива, по данным продавцов, в городе составляет около 9-10 литров на сотню, а на трассе падает до 6-7 литров.