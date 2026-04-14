Ваза, газон и пылесос: самые безумные опции в авто

Эти автомобильные опции придумали инженеры, чтобы удивить водителей

Автопроизводители порой готовы на все, чтобы выделиться, и иногда их фантазия выдает поистине странные решения.

Так, BMW для Mini Cabrio придумала Openometer – счетчик, засекающий время езды с открытым верхом.

Volkswagen оснащал Beetle миниатюрной вазочкой для цветов на передней панели. А Toyota предлагала встроенный генератор льда в минивэне — настоящий холодильник для кубиков.

Honda пошла еще дальше, упаковав в багажник крошечного городского хэтчбека City складной скутер Motocompo, а Honda Odyssey получила мощный пылесос в стенке багажника для уборки после детей.

Счетчик времени езды с открытым верхом на Mini

Французы из Renault вместо полезного органайзера установили под лобовое стекло Twingo силиконовый газон, чтобы мелочи не гремели. Ну а дизайнеры Nissan просто добавили в Cube пушистый коврик на торпедо – бесполезный, но обожаемый владельцами за уникальность. Такие решения доказывают: забота о водителе бывает очень нестандартной.