BMW выпустит очень крутой байк в ретростиле!

BMW Motorrad представила R12 S – дань уважения классическому R90 S 1970-х

Мотоциклетное подразделение BMW разродилось новой моделью, и это просто отличная новость для поклонников баварских оппозитов. Новый R12 S 2025 года построен на той же платформе, что и представленный годом ранее BMW R12 nineT – кстати, помните безумный российский кастом с таким названием?

BMW R12 S, 2025 год

А стилем новый байк обращается к классическому R90 S 1970-х годов – одному из самых популярных мотоциклов BMW за за всю историю.

BMW R90 S, 1973 год

Мотоцикл оснащен движком с воздушным/масляным охлаждением объемом 1170 куб. см, развивающим мощность 109 л.с. при 7000 об/мин. BMW утверждает, что мотоцикл разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,6 секунды, а максималка составляет 215 км/ч.

Остальные спеки тут тоже сильно похожи на родственный R12 nineT. Перевернутая телескопическая вилка регулируется по сжатию, отбою и преднатягу пружин.

Тормоза – спереди два диска 12,2" с четырехпоршневыми суппортами, сзади – диск 10,4" с двухпоршневым суппортом. Колеса – 17", алюминиевые диски со спицами. Кокпит оснащен аналоговыми приборами в стиле ретро, но можно выбрать и цифровой дисплей.

По словам Александра Бакана, главы отдела дизайна BMW Motorrad, наиболее важные элементы облика – это установленный на фаре обтекатель кокпита и тонированное ветровое стекло. Машина и впрямь похожа на выпущенный в 1973-м R90 S, имевший 67 л.с. и побеждавший даже на острове Мэн... Цена нового R12 S начинается от т 22 285 долларов, продажи в США стартуют в начале 2025 года.

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Источник: Car and Driver