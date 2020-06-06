Это вообще реально? Российский мастер создал мотоцикл по заказу BMW Motorrad

В основе мотоцикла — стандартная модель BMW R nineT, однако в ходе кастомизации автор шел путем, нетипичным для большинства проектов.

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После того, как в нашем Инстаграм появился пост про петербуржца, занимающегося самодельными мотоциклами, пользователь trial5 обратился к нам в комментариях с предложением рассказать про еще одного талантливого российского энтузиаста — Дмитрия Голубчикова. Познакомившись с Дмитрием и проектами его команды Zillers Garage, с удовольствием делаем это.

Дмитрий Голубчиков является действующим чемпионом мира по кастомайзингу, и едва ли что-то может помешать ему подтвердить этот титул в 2020 году. Новый проект компания Zillers Garage выполняла по заказу BMW — если вы прямо сейчас зайдете на официальный сайт BMW Motorrad, то на главной странице увидите этот байк. Заказчику хотелось чего-то оригинального, но в то же время узнаваемого, в духе бренда.

В основе мотоцикла — стандартная модель BMW R nineT, однако в ходе кастомизации Дмитрий шел путем, нетипичным для большинства проектов с участием этой модели. Вдохновившись на этапе проектирования мотивами стимпанка, уже в процессе постройки автор привнес в дизайн черты, свойственные авиационной эстетике. Обо всем этом Дмитрий подробно рассказывает на своем Youtube-канале.

Большинство панелей обвеса сделаны из алюминия, часть деталей получены на 3D-принтере, колесные диски, по виду напоминающие турбину самолета, также совершенно оригинальные. Но на дизайне сюрпризы не заканчиваются, а только начинаются. Одна из главных фишек — пневматическая подвеска, благодаря которой байк способен «ложиться на брюхо» — стандартная подножка тут не нужна. Проект уже наделал шуму мировом мотоциклетном сообществе, которое все не может поверить, что этот мотоцикл реален.

Более того, создатели проекта сохранили стандартную для BMW R nineT посадку — высота сидений осталась неизменной, даже клипоны руля использованы «родные», (хотя машинки тормоза и сцепления — оригинальные), так что райдер, привыкший к R nineT, просто сядет на него и поедет. С той лишь разницей, что взглядов теперь будет приковывать гораздо больше.

Иногда фантастически выглядящие мотоциклы даже попадают в серию (очень маленькую серию из 10 экземпляров), как этот Lazareth LM 410.

Фото: Zillers Garage

Видео: Youtube, каналы Zillers Garage и RACER TV

Это вообще реально? Российский мастер создал мотоцикл по заказу BMW Motorrad В основе мотоцикла — стандартная модель BMW R nineT, однако в ходе кастомизации автор шел путем, нетипичным для большинства проектов. Это вообще реально? Российский мастер создал мотоцикл по заказу BMW Motorrad



