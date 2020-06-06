Это вообще реально? Российский мастер создал мотоцикл по заказу BMW Motorrad

«Плетется» порой автомобиль в левом ряду, всем мешает, и водители, чертыхаясь, его объезжают. Заглянешь в салон — и в 90% случаев оказывается, что владелец завис в смартфоне, потеряв связь с действительностью.
МВД разработало поправки к постановлению правительства № 475, действующему с 2008 года и устанавливающему правила, по которым ГИБДД проверяет водителей на алкогольное или наркотическое опьянение. Там все вроде бы понятно. Но есть шанс лишиться прав на два года за сироп от кашля.
В линейке французской компании Benalu всего лишь одна модель прицепа для перевозки леса — Timberliner. Практически все ее составляющие — от рамы до переднего щита — изготовлены с применением алюминиевых сплавов.
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