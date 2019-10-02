Производители мотоциклов, как и автокомпании, выпускают порой очень странные штуки. Взять, например, этот Lazareth LM 410.

Материалы по теме Мотоциклы Aurus появятся в 2022 году

В модельном ряду Lazareth была еще более странная модель, чем представленная на фото, — LM 847. Она была не самой практичной: массивный двигатель Maserati делал крены практически невозможными, а из-за высокого центра тяжести его было непросто удержать. Но в новой модели компания учла все просчеты.

Новый Lazareth LM 410 оснащен мотором Yamaha и намного проще в управлении благодаря, в частности, сдвоенным колесам. Мотоциклу не нужны подножки — он прекрасно стоит, не заваливаясь, и без них. В поворотах же идущие по внутреннему радиусу колеса поджимаются вверх, позволяя кренить байк.

Стоимость мотоцикла оказалась невероятно высокой, и дело не только в его технической сложности. Всего будет выпущено 10 экземпляров Lazareth LM 410, что делает его исключительным и, возможно, даже интересным для коллекционеров. Сложно предположить, сколько мотоцикл может стоить в будущем, но пока за него просят 100 000 евро или, в переводе на российские деньги, почти 7 млн рублей.

Yamaha R1, двигатель, которым оснащен Lazareth LM 410, имеет мощность 200 л.с. при 13 500 об/мин, а его крутящий момент достигает 112,4 Нм при 11 500 об/мин. Стоимость же Yamaha YZF-R1 с этим мотором составляет от 1,5 млн рублей, а модель Yamaha YZF-R1M продается в России по цене от 2 млн рублей.

Четырехколесный мотоцикл за... 100 тысяч евро Производители мотоциклов, как и автокомпании, выпускают порой очень странные штуки. Взять, например, этот Lazareth LM 410. Четырехколесный мотоцикл за... 100 тысяч евро

Yamaha начала продажи особого двигателя, который можно устанавливать и на автомобили, и на мотоциклы.

Фото: Lazareth