Московский автозавод создал свой инженерный центр для разработки новых машин
Автозавод «Москвич» открыл свой центр исследований и разработок (R&D), где на данный момент работают более 60 инженеров. Эта информация была озвучена в сообщении предприятия.
Центр R&D будет заниматься разработкой технологий для повышения комфорта, безопасности и экономичности автомобилей. Основными направлениями его работы также являются локализация производства и адаптация автомобилей к специфическим климатическим и дорожным условиям России. Кроме того, идет работа по вопросам сертификации и омологации.
По словам операционного директора завода «Москвич» Игоря Бойцова, «открытие собственного центра исследований и разработок – это основа для будущего “Москвича”. Мы стремимся создавать автомобили, которые будут соответствовать современным ожиданиям российских покупателей: надежные, удобные и приспособленные к нашим условиям».
Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Дилеры снизили цены на эти подержанные авто
|
В РФ изменится процедура техосмотра — что важно знать?
|
Собрали для вас рейтинг автомобильных АКБ
- «За рулем» можно читать и в Телеграм