Московский автозавод создал свой инженерный центр для разработки новых машин

Завод «Москвич» запустил центр исследований и разработок

Автозавод «Москвич» открыл свой центр исследований и разработок (R&D), где на данный момент работают более 60 инженеров. Эта информация была озвучена в сообщении предприятия.

Центр R&D будет заниматься разработкой технологий для повышения комфорта, безопасности и экономичности автомобилей. Основными направлениями его работы также являются локализация производства и адаптация автомобилей к специфическим климатическим и дорожным условиям России. Кроме того, идет работа по вопросам сертификации и омологации.

По словам операционного директора завода «Москвич» Игоря Бойцова, «открытие собственного центра исследований и разработок – это основа для будущего “Москвича”. Мы стремимся создавать автомобили, которые будут соответствовать современным ожиданиям российских покупателей: надежные, удобные и приспособленные к нашим условиям».

