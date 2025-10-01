Китайские автокомпании готовятся покорить европейский рынок

#
1 октября
1 октября
1 октября
По информации директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, как минимум шесть крупных китайских автопроизводителей планируют завоевать европейский рынок, строя или покупая сборочные заводы.

Согласно данным французского аналитического центра Inovev, компания BYD завершает строительство своего завода в Сегеде (Венгрия), где первые авто планируют выпустить осенью этого года.

В период с 2026 по 2027 год на данной сборочной площадке предполагается выпуск четырех различных моделей, среди которых будет Dolphin Surf. Также рассматривается строительство второго завода в Турции и третьего в Италии.

Компания Chery начиная с конца 2024 года планирует использовать бывшее предприятие Nissan в Барселоне для сборки машин моделей Ebro и Omoda.

Бренд MG, принадлежащий SAIC Group, активно занимается поиском площадки для своего производства.

Geely, в свою очередь, намерен производить свои модели Smart и Polestar для европейского рынка, рассматривая варианты размещения площадок в Венгрии, Чехии или Словакии.

Также марки Dongfeng и Xpeng активно интересует рынок ЕС.

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
