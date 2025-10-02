Когда заработают камеры на проверку ОСАГО
Возможность автоматического контроля наличия полиса ОСАГО, в том числе с использованием фото- и видеофиксации, может быть запущена в пилотном режиме уже в конце текущего года. Об этом на форуме «Цифровая транспортация» сообщил Алексей Цыденов, который является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» и главой Республики Бурятия.
Он отметил, что данное решение поддерживается поручением президента, предполагающего внедрение автоматического контроля ОСАГО с использованием средств фото- и видеофиксации. В настоящее время ведется работа по этому направлению в МВД, и реализация пилотного проекта запланирована на конец года, а полное развертывание системы ожидается в следующем году.
Ранее на заседании президиума Госсовета РФ, посвященном развитию инфраструктуры, Цыденов предложил автоматизировать контроль полисов ОСАГО для повышения соблюдения законодательства и рентабельности данного страхования.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность тщательного расчета этой идеи, чтобы избежать роста тарифов на автострахование. По итогам заседания Путин поручил Правительству совместно с МВД, Банком России и другими органами к 1 ноября выработать меры для улучшения администрирования правонарушений, связанных с несоблюдением требований обязательного страхования.
