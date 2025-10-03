#
МолнияСитуация на АЗСКак привезти автоЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Жителям Москвы стало легче находить парковочные места у своих домов
3 октября
Жителям Москвы стало легче находить парковочные места у своих домов
В зону резидентных разрешений с 3 октября вошли...
Автопутешествие 2025: неожиданности, которые подстерегают в дороге, и как их избежать
3 октября
Автопутешествие 2025: неожиданности, которые подстерегают в дороге, и как их избежать
Эксперты «За рулем» рассказали о реалиях...
Узнаёте новинку за 840 тысяч? В продаже есть еще дешевле!
3 октября
Узнаёте новинку за 840 тысяч? В продаже есть еще дешевле!
Отечественный ситикар Eonyx M2 выставили на...

Жителям Москвы стало легче находить парковочные места у своих домов

В зону резидентных разрешений с 3 октября вошли новые участки московских улиц

С 3 октября 2025 года в зону резидентных разрешений вошел ряд участков улиц. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробная информация об улицах и тарифах опубликована на Едином транспортном портале.

Благодаря этим изменениям еще больше москвичей получили приоритетную парковку возле своего дома. Платить за нее им по-прежнему не нужно – при этом платные места, по статистике, освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные.

Чтобы продолжать парковаться бесплатно, местным жителям достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Оно дает возможность без оплаты оставлять автомобиль в районе проживания ежедневно с 20:00 до 8:00 или круглосуточно, если внести годовую плату в размере 3 тыс. рублей. Стоимость остается неизменной с момента введения разрешений в 2012 году. Срок предоставления услуги 6 рабочих дней.

За почти 13 лет работы в Москве проект платных парковок показал множество положительных результатов. В столице пропала «хаотичная парковка»: перемещение пешеходов, водителей городского транспорта и автомобилистов стало безопаснее и комфортнее, уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки на 64%. Также выросла оборачиваемость парковок – одно и то же место за сутки используют больше автомобилистов, а машины экстренных служб в 2 раза быстрее приезжают на вызовы. Благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, увеличилась средняя скорость движения транспорта.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
03.10.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0