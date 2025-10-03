Автовокзалы Москвы расширяют партнерскую сеть, приглашая к сотрудничеству новых перевозчиков

Автовокзалы Москвы приглашают к сотрудничеству новых перевозчиков

Популярность межрегиональных автобусных поездок продолжает расти, поэтому автовокзалам Москвы требуются новые перевозчики с современным транспортом и качественным сервисом для увеличения количества рейсов и расширения географии маршрутов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы видим значительный рост спроса на междугородние автобусные рейсы и активно работаем над развитием новых направлений, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. Приглашаем к сотрудничеству надежных перевозчиков, которые готовы предложить качественный сервис и современные автобусы. Вместе мы сможем предоставить пассажирам еще более широкий выбор маршрутов и высокий уровень комфорта.

Автовокзалы Москвы – это современные транспортные хабы, которые обеспечивают пассажирам удобные пересадки на другие виды транспорта. Расположение автовокзалов вблизи МКАД позволяет перевозчикам оптимизировать маршруты, сокращать время рейсов и избегать дорожных заторов в городе. Это повышает эффективность работы и снижает эксплуатационные расходы.

Кроме того, на каждом автовокзале оборудованы комнаты отдыха для водителей и удобные стоянки для автобусов. Также на автовокзале Центральный предоставляются услуги мойки.

Еще одним преимуществом для перевозчиков является использование автовокзалами собственных каналов продаж для привлечения большего количества пассажиров.

Автовокзалы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве, которое позволит вместе развиваться и предлагать пассажирам лучшие решения для поездок.

В 2021 году автовокзалы были переданы под управление Московскому метрополитену. Главная цель такого решения – повысить комфорт и безопасность для пассажиров межрегиональных автобусов, чтобы уровень обслуживания соответствовал самым высоким требованиям главного столичного перевозчика.

Столичные автовокзалы играют важнейшую роль в обеспечении транспортных связей между Москвой и другими регионами России, а также странами ближнего зарубежья, способствуют увеличению туристического потока.

Автобусные поездки часто становятся оптимальным решением для путешественников, особенно в тех случаях, когда авиасообщение и железнодорожные маршруты ограничены или отсутствуют.

