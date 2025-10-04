Полноприводный Subaru Forester снова можно купить в России: известна цена

Subaru Forester нового поколения можно купить в России по цене 7,6 млн рублей

Шестое поколение Subaru Forester стало доступно для российских дилеров раньше ожидаемого срока.

Первые машины уже можно увидеть в автосалонах Москвы, в том числе в сети «У Сервис+». На данный момент кроссовер представлен в единственной максимальной комплектации стоимостью 7,6 миллиона рублей.

Компания Subaru сохраняет свое присутствие на рынке России и дает трехлетнюю заводскую гарантию на автомобили, однако дилеры самостоятельно занимаются поставкой новых моделей.

Subaru Forester

Под капотом нового Subaru Forester установлен оппозитный атмосферный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 180 л.с., который работает в связке с вариатором Lineartronic. Даже в базовой комплектации предусмотрен полный привод, а в зависимости от версии система X-Mode предлагает один или два внедорожных режима.

Дебют нового Forester состоялся осенью 2023 года. Модель получила низкую линию окон и более горизонтальный капот. Несмотря на использование прежней платформы, кроссовер обзавелся полностью обновленным кузовом, который благодаря современному методу сварки стал на 10% жестче, так как боковые панели крепятся отдельно к полу перед добавлением остальных элементов.