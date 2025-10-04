Полноприводный Subaru Forester снова можно купить в России: известна цена
Шестое поколение Subaru Forester стало доступно для российских дилеров раньше ожидаемого срока.
Первые машины уже можно увидеть в автосалонах Москвы, в том числе в сети «У Сервис+». На данный момент кроссовер представлен в единственной максимальной комплектации стоимостью 7,6 миллиона рублей.
Компания Subaru сохраняет свое присутствие на рынке России и дает трехлетнюю заводскую гарантию на автомобили, однако дилеры самостоятельно занимаются поставкой новых моделей.
Под капотом нового Subaru Forester установлен оппозитный атмосферный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 180 л.с., который работает в связке с вариатором Lineartronic. Даже в базовой комплектации предусмотрен полный привод, а в зависимости от версии система X-Mode предлагает один или два внедорожных режима.
Дебют нового Forester состоялся осенью 2023 года. Модель получила низкую линию окон и более горизонтальный капот. Несмотря на использование прежней платформы, кроссовер обзавелся полностью обновленным кузовом, который благодаря современному методу сварки стал на 10% жестче, так как боковые панели крепятся отдельно к полу перед добавлением остальных элементов.
