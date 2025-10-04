#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Porsche Cayenne Electric
4 октября
Появились первые фото салона новейшего Porsche Cayenne Electric
Cayenne Electric получит три дисплея и новейшие...
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
4 октября
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
Автостат: сегмент SUV на российском авторынке...
Интерьер Exlantix ET
4 октября
Эти две новинки занесены в «Книгу рекордов России»: чем заслужили?
Exeed: гибриды Exlantix ET и ES установили...

Полноприводный Subaru Forester снова можно купить в России: известна цена

Subaru Forester нового поколения можно купить в России по цене 7,6 млн рублей

Шестое поколение Subaru Forester стало доступно для российских дилеров раньше ожидаемого срока.

Все новости о событии
Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

Первые машины уже можно увидеть в автосалонах Москвы, в том числе в сети «У Сервис+». На данный момент кроссовер представлен в единственной максимальной комплектации стоимостью 7,6 миллиона рублей.

Компания Subaru сохраняет свое присутствие на рынке России и дает трехлетнюю заводскую гарантию на автомобили, однако дилеры самостоятельно занимаются поставкой новых моделей.

Subaru Forester
Subaru Forester
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Под капотом нового Subaru Forester установлен оппозитный атмосферный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 180 л.с., который работает в связке с вариатором Lineartronic. Даже в базовой комплектации предусмотрен полный привод, а в зависимости от версии система X-Mode предлагает один или два внедорожных режима.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Дебют нового Forester состоялся осенью 2023 года. Модель получила низкую линию окон и более горизонтальный капот. Несмотря на использование прежней платформы, кроссовер обзавелся полностью обновленным кузовом, который благодаря современному методу сварки стал на 10% жестче, так как боковые панели крепятся отдельно к полу перед добавлением остальных элементов.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 1
04.10.2025 
Фото:Subaru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21