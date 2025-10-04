#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aston Martin Vantage
4 октября
Aston Martin выпустит новый спорткар на «механике»: подробности
Aston Martin анонсировал новую версию Vantage с...
Интерьер Porsche Cayenne Electric
4 октября
Появились первые фото салона новейшего Porsche Cayenne Electric
Cayenne Electric получит три дисплея и новейшие...
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
4 октября
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд
Автостат: сегмент SUV на российском авторынке...

Эти две новинки занесены в «Книгу рекордов России»: чем заслужили?

Exeed: гибриды Exlantix ET и ES установили рекорды по дальности хода в России

Бренд Exeed сообщил, что кроссовер Exlantix ET и седан Exlantix ES стали рекордсменами по дальности хода среди гибридов в России.

Exlantix ET
Exlantix ET

Все новости о событии
Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

На одной зарядке аккумулятора и полном баке бензина они смогли проехать 1361,6 и 1486,4 км соответственно. Независимая комиссия подтвердила эти результаты, которые были занесены в «Книгу рекордов России».

Испытания гибридных автомобилей проводились в Калининградской области, где средняя скорость движения составила 70 км/ч, а расход энергии – 14,2 кВтч на 100 км.

Exlantix ES
Exlantix ES
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, что автомобили оснащены гибридной системой с 1,5-литровым турбомотором, общей мощностью в 469 л.с. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 4,6-4,8 секунды, а заявленный запас хода составляет 1180-1230 км.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  SpeedMe
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Exlantix
Количество просмотров 11
04.10.2025 
Фото:Exlantix
Поделиться:
Оцените материал:
0