Эти две новинки занесены в «Книгу рекордов России»: чем заслужили?

Exeed: гибриды Exlantix ET и ES установили рекорды по дальности хода в России

Бренд Exeed сообщил, что кроссовер Exlantix ET и седан Exlantix ES стали рекордсменами по дальности хода среди гибридов в России.

Exlantix ET

На одной зарядке аккумулятора и полном баке бензина они смогли проехать 1361,6 и 1486,4 км соответственно. Независимая комиссия подтвердила эти результаты, которые были занесены в «Книгу рекордов России».

Испытания гибридных автомобилей проводились в Калининградской области, где средняя скорость движения составила 70 км/ч, а расход энергии – 14,2 кВтч на 100 км.

Exlantix ES

Напомним, что автомобили оснащены гибридной системой с 1,5-литровым турбомотором, общей мощностью в 469 л.с. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 4,6-4,8 секунды, а заявленный запас хода составляет 1180-1230 км.