Подробности о новом белорусском кроссовере, который скоро приедет в Россию

В экономичном режиме Belgee X80 будет потреблять 6,4 л бензина на 100 км

Недавно состоялась презентация нового флагманского кроссовера Belgee X80, который стал первым в линейке с гибридной силовой установкой. Белорусский источник опубликовал первый обзор данной модели, включающий интересные технические детали.

К примеру, в спортивном режиме Power Belgee X80 демонстрирует расход топлива в пределах 9-10 литров на 100 км. Однако, если использовать более экономичный режим, то за 117 км пути, 60% из которых было пройдено по трассе, средний расход составил всего 6,4 л/100 км. Авторы обзора также отметили, что, несмотря на общую неплохую шумоизоляцию, шум от работающего двигателя может мешать при активном ускорении.

Кроме того, в обзоре акцентируется внимание на небольшом радиусе разворота, который составляет всего 5,3 метра, а также на двух уровнях пола в багажнике: при высоком уровне объем равен 428 литрам, а при низком – 628 литрам. При сложенной спинке заднего сиденья объем багажного отделения увеличивается до 2065 литров.

Belgee X80

Габариты Belgee X80 составляют 4740х1905х1685 мм, при колесной базе 2755 мм. Мощность электромотора достигает 218 л.с., а привод – передний.

Стоимость кроссовера составляет 89,9 тыс. белорусских рублей (2,25 млн рублей), однако при сдаче старого автомобиля в trade-in можно получить скидку до 3000 белорусских рублей, что снижает цену до 86,9 тыс. BYN (2,15 млн рублей). Генеральный директор БелДжи, Геннадий Свидерский, также сообщил о планах по поставкам Belgee X80 в Россию, на что намекнул и глава Belgee в России, Джанфу Джанг.