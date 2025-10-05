#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ФАС объяснила рост цен на топливо
5 октября
ФАС объяснила рост цен на топливо
В ФАС не обнаружили нарушений в росте цен на...
Changan Uni-K
5 октября
В России изменились цены на самые популярные модели Changan
В РФ изменились цены на Changan CS35 Plus,...
Toyota и Subaru оказались в центре скандала из-за серьезной технической проблемы
5 октября
Toyota и Subaru оказались в центре скандала из-за серьезной технической проблемы
Toyota и Subaru обвинили в установке...

Подробности о новом белорусском кроссовере, который скоро приедет в Россию

В экономичном режиме Belgee X80 будет потреблять 6,4 л бензина на 100 км

Недавно состоялась презентация нового флагманского кроссовера Belgee X80, который стал первым в линейке с гибридной силовой установкой. Белорусский источник опубликовал первый обзор данной модели, включающий интересные технические детали.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

К примеру, в спортивном режиме Power Belgee X80 демонстрирует расход топлива в пределах 9-10 литров на 100 км. Однако, если использовать более экономичный режим, то за 117 км пути, 60% из которых было пройдено по трассе, средний расход составил всего 6,4 л/100 км. Авторы обзора также отметили, что, несмотря на общую неплохую шумоизоляцию, шум от работающего двигателя может мешать при активном ускорении.

Кроме того, в обзоре акцентируется внимание на небольшом радиусе разворота, который составляет всего 5,3 метра, а также на двух уровнях пола в багажнике: при высоком уровне объем равен 428 литрам, а при низком – 628 литрам. При сложенной спинке заднего сиденья объем багажного отделения увеличивается до 2065 литров.

Belgee X80
Belgee X80
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Габариты Belgee X80 составляют 4740х1905х1685 мм, при колесной базе 2755 мм. Мощность электромотора достигает 218 л.с., а привод – передний.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Стоимость кроссовера составляет 89,9 тыс. белорусских рублей (2,25 млн рублей), однако при сдаче старого автомобиля в trade-in можно получить скидку до 3000 белорусских рублей, что снижает цену до 86,9 тыс. BYN (2,15 млн рублей). Генеральный директор БелДжи, Геннадий Свидерский, также сообщил о планах по поставкам Belgee X80 в Россию, на что намекнул и глава Belgee в России, Джанфу Джанг.

Источник:  av.by
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Belgee
Количество просмотров 3
05.10.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0