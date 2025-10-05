В Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле полутора миллионов рублей

В РФ начались продажи кроссоверов Toyota Yaris Cross по цене от 1,45 млн рублей

На фоне возросшего интереса к автомобилям Toyota из параллельного импорта, продавцы начали добавлять в ассортимент такие модели, которые ранее официально не продавались в России. Одним из таких автомобилей стал кроссовер Toyota Yaris Cross с ценой от 1 450 000 рублей.

Для сравнения, подорожавший с октября переднеприводный компактный кроссовер Москвич 3 даже в прошлогодних вариантах стоит от 1 700 000 рублей, а «базовая» версия седана LADA Vesta начинается от 1 459 900 рублей.

В Владивостоке за сумму 1 450 000 рублей можно заказать новый Toyota Yaris Cross, оснащенный трехцилиндровым 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 120 л. с., работающим в паре с вариатором Direct Shift и полным приводом с муфтой для задней оси.

Toyota Yaris Cross

Согласно объявлению на одном из сайтов, автомобиль предлагается в богатой комплектации Z, включая комбинированную обивку из ткани и эко-кожи, светодиодные фары с противотуманными огнями, обогрев руля, передних сидений и заднего стекла, мультифункциональный руль, круиз-контроль с системами удержания в полосе и предотвращения столкновений, климат-контроль и мультимедиа с 8-дюймовым экраном.

В то же время более дорогой гибридный Yaris Cross предлагается за 2 080 000 рублей. У него также имеется 1,5-литровый атмосферный двигатель, но с мощностью 91 л. с., а электродвигатель добавляет к общей мощности 116 л. с. Система E-Four имитирует полный привод за счет дополнительного 5-сильного мотора на задней оси.

Интерьер Toyota Yaris Cross

Также в наличии есть несколько бензиновых моделей, все с передним приводом. В Благовещенске цена на топовую комплектацию Yaris Cross Z Adventure составляет 2 350 000 рублей, в то время как во Владивостоке аналогичная версия оценена в 2 380 000 рублей. Спортивное исполнение GR Sport в этом городе предлагается за 2 390 000 рублей.

Стоит отметить, что Toyota Yaris Cross построен на модульной платформе TNGA-B, используемой также в хэтчбеке Toyota Yaris, с размерами 4180 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1565 мм в высоту, в то время как колесная база составляет 2560 мм, немного превышая параметр хэтчбека.