Названы самые ненадежные машины

WhatCar перечислил 10 самых недолговечных автомобилей

Британское издание WhatCar представило рейтинг самых ненадежных автомобилей, основанный на проведенном исследовании.

Антилидером стал кроссовер Nissan Juke текущего поколения с оценкой надежности в 55,2%. Это самый низкий показатель среди всех моделей, участвовавших в исследовании в этом году. Основные проблемы касаются 12-вольтовой батареи, двигателя и тормозной системы.

Второе место занял Volkswagen Tiguan последнего поколения с надежностью 64,2%. В этой модели часто возникают неисправности в информационно-развлекательной системе, тормозах и электронике.

На третьей позиции находится Kia Sportage предыдущего поколения, получивший рейтинг надежности 72,9%. У этого автомобиля нередки поломки двигателя, коробки передач и тормозной системы.

Также в список ненадежных автомобилей попали Mazda CX-60, Mercedes-Benz C-Class, Volvo S90, Audi Q7, Volkswagen ID 4, Hyundai Ioniq Electric и Renault Austral.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.