#
Названы самые ненадежные машины

WhatCar перечислил 10 самых недолговечных автомобилей

Британское издание WhatCar представило рейтинг самых ненадежных автомобилей, основанный на проведенном исследовании.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Антилидером стал кроссовер Nissan Juke текущего поколения с оценкой надежности в 55,2%. Это самый низкий показатель среди всех моделей, участвовавших в исследовании в этом году. Основные проблемы касаются 12-вольтовой батареи, двигателя и тормозной системы.

Второе место занял Volkswagen Tiguan последнего поколения с надежностью 64,2%. В этой модели часто возникают неисправности в информационно-развлекательной системе, тормозах и электронике.

На третьей позиции находится Kia Sportage предыдущего поколения, получивший рейтинг надежности 72,9%. У этого автомобиля нередки поломки двигателя, коробки передач и тормозной системы.

Также в список ненадежных автомобилей попали Mazda CX-60, Mercedes-Benz C-Class, Volvo S90, Audi Q7, Volkswagen ID 4, Hyundai Ioniq Electric и Renault Austral.

Nissan Juke
Volkswagen Tiguan
Kia Sportage
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

Источник:  WhatCar
0