Продажи этой модели Лада взлетели на фоне общего падения

Продажи Lada Iskra в России выросли в семь раз

По итогам сентября 2023 года продажи новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra в России увеличились в семь раз по сравнению с августом и достигли 94 автомобилей.

С момента начала продаж в конце июля текущего года было продано 128 машин, из которых 21 пришлась на июль, а 13 – на август. Это сообщает РИА Новости с ссылкой на данные «Автостата».

Ранее отмечалось, что АВТОВАЗ планирует до конца года поставлять в дилерские центры примерно одинаковое количество автомобилей: в октябре, ноябре и декабре планируется отгружать по 20 автомобилей в каждый автосалон.

Изначально предполагалось, что модель будет доступна только в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, но в будущем Lada Iskra появится и в других городах России в различных комплектациях. Стартовая цена данной модели составляет 1 249 000 рублей.

Lada Iskra

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.