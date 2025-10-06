Дешевле 3 млн рублей: знакомый корейский кроссовер снова продается в России

В РФ в продаже появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,95 млн рублей

Hyundai ix35, ранее официально продававшийся в России до 2015 года и замененный моделью Tucson, снова доступен для покупки. Частный автосалон из Екатеринбурга выставил для продажи два новых автомобиля с китайского рынка, с ценой 2 950 000 рублей каждый.

Известно, что оба кроссовера не были зарегистрированы в России и уже имеют уплаченный коммерческий утильсбор, а также оформленные документы СБКТС и ЭПТС. В подарок покупателям предоставляются салонные коврики, также возможно рассмотреть обмен на недвижимость.

Информация о комплектации в объявлении отсутствует, однако на фотографиях можно заметить, что кроссоверы имеют цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,4 дюйма, камеру заднего вида с парктрониками, светодиодные фары и 18-дюймовые литые диски.

Можно предположить, что в стандартное оснащение входят отделка салона экокожей, климат-контроль, круиз-контроль, люк, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя и датчики давления в шинах.

Под капотом новых Hyundai ix35 установлен 140-сильный бензиновый турбомотор T-GDI объемом 1,4 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

По своим габаритам кроссовер является компромиссом между современным Sportage и более компактной Creta, с длиной 4500 мм, шириной 1850 мм и высотой 1680 мм при колесной базе 2640 мм.

