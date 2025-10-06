#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai ix35
6 октября
Дешевле 3 млн рублей: знакомый корейский кроссовер снова продается в России
В РФ в продаже появился кроссовер Hyundai ix35...
Профилактику нетрезвого вождения обсудят в Общественной палате
6 октября
Профилактику нетрезвого вождения обсудят в Общественной палате
В Общественной палате РФ представят масштабную...
Hyundai Sonata
6 октября
Названы самые проблемные автомобили Hyundai с пробегом
Эксперт Ковалев: Подержанные Hyundai с моторами...

Дешевле 3 млн рублей: знакомый корейский кроссовер снова продается в России

В РФ в продаже появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,95 млн рублей

Hyundai ix35, ранее официально продававшийся в России до 2015 года и замененный моделью Tucson, снова доступен для покупки. Частный автосалон из Екатеринбурга выставил для продажи два новых автомобиля с китайского рынка, с ценой 2 950 000 рублей каждый.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Известно, что оба кроссовера не были зарегистрированы в России и уже имеют уплаченный коммерческий утильсбор, а также оформленные документы СБКТС и ЭПТС. В подарок покупателям предоставляются салонные коврики, также возможно рассмотреть обмен на недвижимость.

Информация о комплектации в объявлении отсутствует, однако на фотографиях можно заметить, что кроссоверы имеют цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,4 дюйма, камеру заднего вида с парктрониками, светодиодные фары и 18-дюймовые литые диски.

Можно предположить, что в стандартное оснащение входят отделка салона экокожей, климат-контроль, круиз-контроль, люк, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя и датчики давления в шинах.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Hyundai ix35
Hyundai ix35

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Под капотом новых Hyundai ix35 установлен 140-сильный бензиновый турбомотор T-GDI объемом 1,4 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

По своим габаритам кроссовер является компромиссом между современным Sportage и более компактной Creta, с длиной 4500 мм, шириной 1850 мм и высотой 1680 мм при колесной базе 2640 мм.

Hyundai ix35
Hyundai ix35
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бензиновый кризис хотят решить запрещенной присадкой
«Трудно представить УАЗ и Ниву в такси» — список Минпромторга раскритиковали
Секретный лайфхак по выбору лучшей АКБ на зиму

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
06.10.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai ix35

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв