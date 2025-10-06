От 2,75 млн рублей: названы самые дешевые минивэны в РФ
Топ-6 самых доступных минивэнов в России в октябре
Портал «Автоновости дня» представил рейтинг из шести наиболее доступных минивэнов в России на октябрь 2025 года.
Лидером списка стал BAW MPV, цена которого после сентябрьского повышения начинается с 2,75 млн рублей.
Второе место занял Forthing Yacht, его цена составляет 3,4 млн рублей. Замыкает тройку Haima 7X с ценой 3,6 млн рублей.
На четвертой позиции находится Evolute i-VAN с начальной ценой от 3,62 млн рублей, за ним следует Forthing M7 стоимостью от 5,5 млн рублей. Замыкает список GAC M8 с ценой от 6 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.
Источник: «Автоновости дня»
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители и «За рулем»
06.10.2025
