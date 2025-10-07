#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
KIA Soul
7 октября
Kia больше не будет выпускать этот кроссовер: его собирали в России
Марка Kia сняла с производства кроссовер Soul
Объезд препятствия по встречке — как не лишиться прав
7 октября
Объезд препятствия по встречке — как не лишиться прав
Можно ли объехать припаркованные неправильно...
«Дело Спецтехники»: Авито в 4-й раз проведет ключевую отраслевую конференцию
7 октября
«Дело Спецтехники»: Авито в 4-й раз проведет ключевую отраслевую конференцию
16 октября в Москве состоится четвертая...

«Дело Спецтехники»: Авито в 4-й раз проведет ключевую отраслевую конференцию

16 октября в Москве состоится четвертая конференция «Дело Спецтехники», организованная платформой Авито Спецтехника.

Мероприятие объединит лидеров рынка коммерческого транспорта и техники, а главной темой для обсуждения станет текущее состояние индустрии, а также перспективы развития бизнеса на фоне постоянно меняющейся экономической ситуации.

Конференция станет площадкой для открытого диалога ключевых представителей рынка. Эксперты обсудят тренды и совместные решения, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым условиям, а аналитики Авито Спецтехники расскужт о динамике и паттернах рынка, основываясь на данные платформы.

В этом году конференция будет состоять из двух параллельных сессий – «Аренда» и «Продажи», а также пленарной дискуссии, где участники подведут предварительные итоги рынка спецтехники в 2025 году.

Гостям будет доступна интерактивная зона Авито Спецтехники, дизайн которой вдохновлен атмосферой центра управления полетами. Здесь участники смогут познакомиться с новыми возможностями платформы и получить практические рекомендации по развитию своего бизнеса.

Кульминацией конференции станет подведение итогов премии «Дело Спецтехники» и церемония награждения лидеров рынка.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Возможны как офлайн-, так и онлайн-форматы участия.

Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Количество просмотров 10
07.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0