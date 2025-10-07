«Дело Спецтехники»: Авито в 4-й раз проведет ключевую отраслевую конференцию

16 октября в Москве состоится четвертая конференция «Дело Спецтехники», организованная платформой Авито Спецтехника.

Мероприятие объединит лидеров рынка коммерческого транспорта и техники, а главной темой для обсуждения станет текущее состояние индустрии, а также перспективы развития бизнеса на фоне постоянно меняющейся экономической ситуации.

Конференция станет площадкой для открытого диалога ключевых представителей рынка. Эксперты обсудят тренды и совместные решения, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым условиям, а аналитики Авито Спецтехники расскужт о динамике и паттернах рынка, основываясь на данные платформы.

В этом году конференция будет состоять из двух параллельных сессий – «Аренда» и «Продажи», а также пленарной дискуссии, где участники подведут предварительные итоги рынка спецтехники в 2025 году.

Гостям будет доступна интерактивная зона Авито Спецтехники, дизайн которой вдохновлен атмосферой центра управления полетами. Здесь участники смогут познакомиться с новыми возможностями платформы и получить практические рекомендации по развитию своего бизнеса.

Кульминацией конференции станет подведение итогов премии «Дело Спецтехники» и церемония награждения лидеров рынка.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Возможны как офлайн-, так и онлайн-форматы участия.