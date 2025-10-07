#
«Газпромнефть-СМ» усовершенствовала технологические процессы в сфере фасовки

«Газпромнефть – смазочные материалы» оснастила комплекс производства смазок на заводе в Омске дополнительной линией фасовки.

Благодаря модернизации скорость выпуска пластичных смазок в востребованном формате – картриджах по 400 граммов – будет увеличена в три раза. В таком формате выпускается ключевой ассортимент пластичных смазок для автомобильного, коммерческого и промышленного секторов.

В условиях растущей сложности технологий и требований производителей мы оперативно закрываем потребности рынка в современных маслах, смазках и технических жидкостях наивысшего качества. Запуск новой линии фасовки дополнительно обеспечит гибкость производства и надежность поставок в полном объеме даже в пиковые периоды, – отмечает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Компания постоянно расширяет ассортимент смазок, разрабатывая высокоэффективные решения для различных условий эксплуатации. Так, серия Gazpromneft Premium Grease создана для защиты тяжелонагруженных узлов в подшипниковых механизмов коммерческих автомобилей, металлургических станов, сельскохозяйственного, строительного и другого специального транспорта.

В этом году линейка вышла в финал престижного конкурса качества конкурса «100 лучших товаров России».


Фото:Дмитрий Верхоробин
07.10.2025 
Фото:Дмитрий Верхоробин
