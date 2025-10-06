#
ОСАГО в России может резко подорожать
6 октября
ОСАГО в России может резко подорожать
6 октября
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
6 октября
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры

Аксаков: Эксперимент по контролю за ОСАГО через камеры начнут в трех регионах РФ

Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где начнется эксперимент по контролю за полисами ОСАГО с использованием камер видеофиксации, сообщил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Он отметил, что данная практика интересует многие регионы, но основное внимание будет уделено столицам из-за их сложной дорожной ситуации и высоких затрат на ДТП. Он также предложил включить Чувашию, так как республика активно развивает эту идею.

Парламентарий выразил надежду, что решение о старте эксперимента будет принято в ближайшие сроки, а со временем инициатива будет расширена на другие регионы страны.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
06.10.2025 
