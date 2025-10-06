Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры

Аксаков: Эксперимент по контролю за ОСАГО через камеры начнут в трех регионах РФ

Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где начнется эксперимент по контролю за полисами ОСАГО с использованием камер видеофиксации, сообщил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

Он отметил, что данная практика интересует многие регионы, но основное внимание будет уделено столицам из-за их сложной дорожной ситуации и высоких затрат на ДТП. Он также предложил включить Чувашию, так как республика активно развивает эту идею.

Парламентарий выразил надежду, что решение о старте эксперимента будет принято в ближайшие сроки, а со временем инициатива будет расширена на другие регионы страны.

