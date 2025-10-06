Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
Аксаков: Эксперимент по контролю за ОСАГО через камеры начнут в трех регионах РФ
Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где начнется эксперимент по контролю за полисами ОСАГО с использованием камер видеофиксации, сообщил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
Он отметил, что данная практика интересует многие регионы, но основное внимание будет уделено столицам из-за их сложной дорожной ситуации и высоких затрат на ДТП. Он также предложил включить Чувашию, так как республика активно развивает эту идею.
Парламентарий выразил надежду, что решение о старте эксперимента будет принято в ближайшие сроки, а со временем инициатива будет расширена на другие регионы страны.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС
Фото:Depositphotos
11
06.10.2025
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1