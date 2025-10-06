#
Автомат, полный привод: практичный семейный кроссовер дешевле «китайца»
В РФ начались продажи нового кроссовера...
Автомат, полный привод: практичный семейный кроссовер дешевле «китайца»

В РФ начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox по цене от 2,9 млн рублей

Пятиместный семейный кроссовер Chevrolet Equinox четвертого поколения можно заказать сейчас по цене от 2,9 млн рублей.

На одном из классифайдов его стоимость составляет 2 895 100 рублей, включая все растаможенные расходы и документы для регистрации во Владивостоке, указал местный продавец.

Размеры нового Chevrolet Equinox составляют 4653 мм в длину, 1902 мм в ширину и 1667 мм в высоту, а колесная база равна 2730 мм. Примечательно, что аналогичный по габаритам Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 040 000 рублей, а Geely Atlas – от 3 717 190 рублей.

Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox

Кроссовер в сером цвете в комплектации RS Ultimate предлагается за 2 895 000 рублей. Он оснащен черным кожаным интерьером с синими акцентами, кожаным многофункциональным рулем, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином, двухзонным климат-контролем, электрорегулировкой передних сидений, панорамной крышей, бесключевым доступом и электронным селектором режимов.

Интерьер Chevrolet Equinox
Интерьер Chevrolet Equinox

Под капотом 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 177 л.с. (275 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
06.10.2025 
Фото:Chevrolet
