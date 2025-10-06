Автомат, полный привод: практичный семейный кроссовер дешевле «китайца»
Пятиместный семейный кроссовер Chevrolet Equinox четвертого поколения можно заказать сейчас по цене от 2,9 млн рублей.
На одном из классифайдов его стоимость составляет 2 895 100 рублей, включая все растаможенные расходы и документы для регистрации во Владивостоке, указал местный продавец.
Размеры нового Chevrolet Equinox составляют 4653 мм в длину, 1902 мм в ширину и 1667 мм в высоту, а колесная база равна 2730 мм. Примечательно, что аналогичный по габаритам Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 040 000 рублей, а Geely Atlas – от 3 717 190 рублей.
Кроссовер в сером цвете в комплектации RS Ultimate предлагается за 2 895 000 рублей. Он оснащен черным кожаным интерьером с синими акцентами, кожаным многофункциональным рулем, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином, двухзонным климат-контролем, электрорегулировкой передних сидений, панорамной крышей, бесключевым доступом и электронным селектором режимов.
Под капотом 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 177 л.с. (275 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
