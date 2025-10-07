#
Анонсирован новый японский кроссовер в духе Nissan Patrol

Компания Nissan опубликовала первые изображения нового кроссовера Tekton

Nissan официально представил название и первые изображения своего нового кроссовера C-класса под названием Nissan Tekton. Полноценная премьера модели и начало продаж запланированы на 2026 год.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Этот кроссовер станет второй моделью, созданной в рамках стратегии One Car, One World, и будет производиться на совместном предприятии с Renault в Ченнаи (Индия). В будущем автомобиль планируют продавать не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться в несколько зарубежных стран.

Имя Tekton имеет греческие корни и переводится как «мастер» или «созидатель», что подчеркивает стремление Nissan к высококачественной инженерии и инновациям. Концепция Tekton была вдохновлена знаменитым внедорожником Nissan Patrol, который является одной из самых известных моделей марки. Дизайнеры задумали, чтобы новинка сочетала в себе характерную брутальность и современные технологии в компактном кузове.

Nissan Tekton
Nissan Tekton

Внешний вид кроссовера выделяется мощным рельефным капотом и характерной С-образной оптикой, напоминающей дизайн Patrol. Массивный бампер создает визуальное «внедорожное» выражение. Профиль автомобиля подчеркивают широкие колесные арки и динамичные линии, а сзади выделяется непрерывная красная светодиодная полоса, соединяющая задние фонари, и большая надпись Tekton на крышке багажника.

Nissan надеется, что этот автомобиль укрепит его позиции на индийском рынке и станет важным элементом экспортной программы. Технические характеристики и целевые рынки будут объявлены позднее.

Источник:  The Economic Times

Источник:  The Economic Times
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
07.10.2025 
Фото:Nissan
