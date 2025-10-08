Названы самые подешевевшие машины в России

«Авито Авто»: кроссовер Haval M6 подешевел в РФ почти на 8% с начала года

Специалисты из «Авито Авто» провели анализ предложения, спроса и средних цен на новые автомобили, представленные на платформе в третьем квартале 2025 года.

Haval M6

Как показывают результаты, начиная с января спрос на новые машины вырос на 30,4%, в то время как средняя цена снизилась на 3%.

В третьем квартале 2025 года средняя стоимость новых легковых автомобилей в России составила 2 830 000 рублей, что на 3% ниже показателя начала года. Наибольшее снижение цен произошло у моделей Haval M6 (-7,8%), Omoda C5 (-7,2%) и Chery Tiggo 4 (-6,7%), а также Haval Jolion и Haval H3, цены на которые упали на 4,9%.

Omoda C5

Наибольшую популярность среди пользователей платформы в период с июля по сентябрь приобрели автомобили брендов Solaris, Москвич, Lada, Jetour и JAC. Исключительно высок спрос был на модели SWM G05 Pro, Solaris KRS, Solaris HC, Москвич 3 и Lada Vesta.

Chery Tiggo 4

Наибольший рост интереса наблюдается к автомобилям марок Belgee (увеличение в 2 раза), Solaris (+57,2%), Jetour (+54,5%), GAC (+50,8%) и Chery (+50,6%).

Вот список новых автомобилей в России, которые подешевели:

Haval M6: −7,8%, 2 119 000 руб .

Omoda C5: −7,2%, 2 630 000 руб .

Chery Tiggo 4: −6,7%, 2 220 000 руб .

Haval Jolion: −4,9%, 2 449 000 руб .

Haval H3: −4,9%, 2 899 000 руб .

Chery Tiggo 8 Pro Max: −4,8%, 3 683 000 руб .

Jaecoo J7: −4,7%, 3 298 000 руб .

Chery Tiggo 7 Pro Max: −4,1%, 2 859 000 руб .

Solaris HC: −1,7%, 2 823 000 руб .

Solaris KRX: −1,6%, 2 426 000 руб .

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.