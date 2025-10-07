#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Fabia 130
7 октября
177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели
Компания Skoda представила самую быструю Fabia...
Mitsubishi Outlander
7 октября
Легендарный «японец» вернется в Россию? Компания продлила патент на автомобиль
Компания Mitsubishi продлила российский патент...
Москвич 3 блогера Давидыча
7 октября
Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе
На заводе «Москвич» высказались о пожаре в...

Зимние шины подорожали: что с ценами

В России зимние шины стали дороже на 9% в 2025 году

В России в течение года зимние шины для легковых автомобилей подорожали почти на 9%.

Рекомендуем
Полный привод, 7 мест и можно с прицепом — новый кроссовер из Калуги

По данным маркетингового агентства НАПИ, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года средние цены на всесезонные шины увеличились на 1,3%, на зимние – на 8,6%, а на летние – на 1,6%.

За период с августа по сентябрь всесезонные шины подорожали более чем на 4% и составили 22,7 тыс. рублей. В преддверии нового сезона также увеличились цены на зимние шины, тогда как летние немного подешевели.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Источник:  НАПИ
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
Количество просмотров 22
07.10.2025 
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
Поделиться:
Оцените материал:
0