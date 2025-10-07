Зимние шины подорожали: что с ценами

В России зимние шины стали дороже на 9% в 2025 году

В России в течение года зимние шины для легковых автомобилей подорожали почти на 9%.

По данным маркетингового агентства НАПИ, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года средние цены на всесезонные шины увеличились на 1,3%, на зимние – на 8,6%, а на летние – на 1,6%.

За период с августа по сентябрь всесезонные шины подорожали более чем на 4% и составили 22,7 тыс. рублей. В преддверии нового сезона также увеличились цены на зимние шины, тогда как летние немного подешевели.

