Произошло резкое снижение продаж автомобилей Mercedes-Benz
8 октября
По итогам третьего квартала 2025 года, продажи автомобилей компании Mercedes-Benz в мире снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Матиас Гайзен, член правления Mercedes-Benz, отметил: «Хотя продажи в Европе, Южной Америке и странах Персидского залива идут хорошо, на наши продажи в третьем квартале повлияла рыночная конъюнктура в Китае».

На крупнейших мировых авторынках, таких как США и Китай, немецкий автопроизводитель столкнулся с снижением продаж на 17% и 27% соответственно в прошедшем квартале. Mercedes-Benz, наряду с другими немецкими автокомпаниями, скорректировал прогноз по своим результатам на 2025 год, что связано с повышенными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом, а также с падением продаж в Китае из-за усиления конкуренции со стороны местных производителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
08.10.2025 
Фото:Unsplash
