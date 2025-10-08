В России хотят выделить в отдельную категорию частных водителей такси

В ГД РФ предложили разделить таксистов на частников и «официалов»

В Государственной Думе России предполагают внести изменения в закон о такси. По словам депутата Дмитрия Гусева, новые правила позволят четко различать обязанности таксистов и водителей-частников, которые подрабатывают на собственных автомобилях.

В стране насчитывается около 1,3 миллиона самозанятых водителей, многие из которых сталкиваются с трудностями легализации из-за «недостижимых требований» законодательства, таких как ежедневные медицинские осмотры, необходимость перекраски автомобилей и наличие коммерческой страховки.

Гусев отметил, что планируется разделить регулирование: профессиональные такси и частные подработки должны функционировать по различным правилам. Это изменение позволит миллионам самозанятых водителей легально работать, уплачивать налоги и ощущать себя полноценными гражданами.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.