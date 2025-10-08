Экология
Разворот на рынке: дилеры гасят скидки и «нажимают» на ценники

Житнухин: период акций и спепредложений на новые авто подходит к концу

Российский авторынок вступает в новую фазу.

Дилеры активно сворачивают привлекательные акции и программы скидок, которые еще недавно позволяли покупать машины с существенной выгодой.

Как пояснил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, одна из ключевых причин – сокращение затоваривания складов. Если ранее речь шла о сотнях тысяч нераспроданных автомобилей, то сейчас их количество значительно уменьшилось.

Он уточнил, что высокий потребительский спрос на модели популярного сегмента в конце лета и начале осени привел к активной распродаже машин прошлых лет выпуска.

Ситуацию усугубляют грядущие изменения в законодательстве. Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора будет учитываться мощность двигателя.

На этом фоне, как отметил Житнухин, и производители, и дилеры стремятся заранее заложить предстоящие расходы в стоимость машин. Это уже привело к тому, что в сентябре цены на новые автомобили выросли – в некоторых случаях рост достиг 10%.

Таким образом, рынок адаптируется к новым условиям, а покупателям приходится привыкать к тому, что эпоха больших скидок пока осталась в прошлом.

Источник:  ПРАЙМ
