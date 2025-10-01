#
Скидки на новые авто отменяют все больше компаний

Эксперт Тюктеев: более 70% автопроизводителей в РФ отменили скидки

В России более 70% производителей отказались от программ стимулирования продаж для конечных потребителей, сообщил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

Он отметил, что сентябрь стал первым месяцем в текущем году, когда импортеры начали сокращать свои бюджеты на скидки.

«Основной причиной этому послужил активный июль, когда в России было реализовано 120 тыс. новых легковых автомобилей, что на 34% больше, чем в июне», – добавил он.

Этот результат ободрил импортеров, и в августе они начали обсуждать новые стратегии, из-за чего в сентябре существенно уменьшили объем своих программ поддержки продаж.

Также на рынке новых автомобилей наблюдается снижение уровня затоваренности. Запасы у импортеров и дилеров вернулись к разумным показателям, соответствующим текущему спросу.

«В настоящее время на рынке находится около 350 тыс. новых легковых автомобилей, что соответствует трехмесячным объемам продаж. Средний уровень запасов у дилеров колеблется от 1 до 1,5 в расчете на ежемесячные продажи, что считается нормальным», – заключил Тюктеев.

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.\

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
01.10.2025 
Фото:Depositphotos
