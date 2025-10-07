#
Парадокс китайского авторынка – чем больше продается машин, тем выше убытки дилеров

В Китае дилеры ради выживания продают автомобили по заниженным ценам

Розничные сети сбыта автомобилей в Китае столкнулись с острой нехваткой оборотных средств, что ставит под угрозу устойчивость всей отрасли.

Как отметил генеральный секретарь Ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу, сложившаяся ситуация требует срочных мер государственной поддержки для стабилизации рынка.

По словам представителя ассоциации, дилеры, торгующие автомобилями, повсеместно сталкиваются с масштабными убытками и дефицитом денежных потоков, что создает реальные риски разрыва цепочек финансирования. Он подчеркнул, что в текущих условиях дилерам стало практически невозможно самостоятельно выйти из кризиса.

Цуй Дуншу пояснил, что происходит это по нескольким причинам. Сохраняющиеся значительные объемы заводских поставок при низком потребительском спросе вынуждают компании продавать автомобили по заниженным ценам ради элементарного выживания.

Одновременно ценовые войны между производителями привели к серьезному дисбалансу между предложением и спросом, создав парадоксальную ситуацию, когда увеличение продаж лишь умножает убытки дилеров. Особое внимание он обратил на критическое сжатие временного промежутка для поддержания оборотного капитала.

Он констатировал, что китайские автодилеры работают в условиях низкой валовой рентабельности, жесткой рыночной конкуренции и отсутствия роста прибыли от смежных направлений бизнеса, таких как продажа подержанных автомобилей. В этой связи он призвал соответствующие ведомства оперативно изучить проблему и финансово поддержать розничные сети.

Алексеева Елена
Фото:freepik / usertrmk
07.10.2025 
Фото:freepik / usertrmk
