Дилеры отменяют скидки, запасы авто уменьшаются: насколько подорожают машины

Дилеры начали отменять скидки на авто предыдущих годов выпуска

Период снижения цен на российском авторынке заканчивается. Информация о значительном увеличении утилизационного сбора с 1 ноября на импортируемые автомобили, хотя формально затрагивает только физических лиц, моментально сказалась на официальных продажах через дилерские сети.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, отметил, что спрос у дилеров возрос на 30% по сравнению с удачным августом. Это заставило изменить ценовую политику и снизить скидки. Запасы автомобилей быстро истощаются, а такие критерии, как год выпуска, цвет и комплектация, теряют свою значимость для покупателей.

Алена Креженкова, руководитель отдела Интерлизинга, сообщает о постепенно отменяемых дополнительных скидках на модели прошлых лет во всех сегментах. Бренды Voyah, Changan и Exeed сокращают свои скидочные программы, в то время как Chery и Omoda продолжают их, поскольку у них еще есть запасы.

Снижение запасов автомобилей прошлых лет происходит благодаря специальным программам для физических лиц и льготам для лизинговых компаний, поддерживаемым Минпромторгом. Многие марки практически исчерпали запасы прошлого года, что приводит к отмене скидок и росту цен на некоторые модели.

Креженкова ожидает заметного роста цен к началу ноября из-за повышения утилизационного сбора, высокой ключевой ставки ЦБ и нехватки новых автомобилей. Рост цен может составить от 2 до 3% в массовом сегменте, от 10 до 15% в премиум-классе и от 10 до 20% на электромобили и гибриды.

По словам Рената Тюктеева из компании «Авилон», сентябрь стал первым месяцем, когда импортеры уменьшили бюджеты на скидки на новые автомобили после активного июля.

Тем не менее, Николай Иванов из «Рольф» убежден, что ситуацию не стоит драматизировать. Он считает, что отмена скидок не приведет к резкому подорожанию, и рост цен будет незначительным.

Андрей Терлюкевич из ГК АвтоСпецЦентр отметил, что новость резко сигнализирует покупателям об окончании распродаж складских запасов и отсутствии тенденций к возвращению ушедших брендов. Снижение ключевой ставки ЦБ также оказало положительное воздействие на рынок.

Житнухин добавляет, что правительство планирует увеличить ставки на импортируемые автомобили для пополнения бюджета и стимулирования локального производства. Параллельный импорт снижал рост цен, но его ограничение приведет к снижению конкуренции и повышению цен на 10-15% до конца года.

