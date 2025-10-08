Новый кроссовер Toyota по цене Весты снова доступен в России

В РФ возобновились продажи кроссоверов Toyota Raize по цене от 2,05 млн рублей

Один из автомобилей, который не столкнется с повышением утильсбора с 1 ноября, – это компактный кроссовер Toyota Raize, разработанный японцами для Индии и других развивающихся рынков. В Россию он поставляется в ограниченном количестве, и его цена на одном из классифайдов начинается с 2 050 000 рублей.

В продаже доступно как леворульное, так и праворульное исполнение. Самая низкая цена нового Raize зафиксирована в Улан-Удэ: там праворульный автомобиль в максимальной комплектации Z с двухцветной окраской кузова (зеленый с черным) продают за 2 050 000 рублей. Этот вариант оснащен камерой кругового обзора, мульти-рулем и набором электронных ассистентов.

В то время как остальные растаможенные кроссоверы – индонезийской сборки и с левым расположением руля. В Москве цена на такой Raize начинается от 2 390 000 рублей. Он имеет тканевый салон и в комплекте мультимедийную систему с тачскрином, мульти-руль, датчики давления в шинах, кондиционер, электрорегулировку зеркал и 16-дюймовые литые диски.

Toyota Raize

Кроме того, четыре автомобиля оценены в 2 400 000 рублей, три из них находятся в Екатеринбурге, а один – в Тюмени.

Екатеринбургские модели представлены в комплектации G, которая включает мультимедиа с сенсорным экраном, кожаный руль с частичной мультифункцией, кожаный подлокотник спереди и кондиционер.

Интерьер Toyota Raize

В Магнитогорске за 2 500 000 рублей доступен аналогичный кроссовер, который, как и другие, оснащен 1,0-литровым 98-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT от Daihatsu и передним приводом.

Для заказа в Омске доступна версия с атмосферным трехцилиндровым двигателем WA-VE мощностью 87 л.с. объемом 1,2 литра и тем же вариатором по цене от 2 679 800 до 2 694 100 рублей. Данная модель будет привезена из ОАЭ.

