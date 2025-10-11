Новый доступный Ленд Крузер выйдет уже в следующем году

Компактный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ будет представлен в 2026 году

Слухи о запуске компактного внедорожника Toyota Land Cruiser Mini, известного также как Land Cruiser FJ, получили подтверждение. Как сообщает Chubu Keizai Shimbun, надежное издание, связанное с Toyota, «новая модель Land Cruiser станет доступной на японском рынке в 2026 году».

По информации японского портала Best Car Web, активная подготовка к запуску Land Cruiser FJ уже началась, и премьера должна состояться на Japan Mobility Show в конце октября текущего года. В продажу в Японии автомобиль поступит в феврале 2026 года.

Внедорожник будет изготовлен на укороченной версии рамной платформы MV-0, которая уже применяется в бюджетном пикапе Hilux Champ, доступном в Тайланде с ноября 2023 года.

Toyota Land Cruiser FJ

Концепт Compact Cruiser EV был впервые представлен Toyota в декабре 2021 года на брифинге, посвященном электромобилям, после чего были опубликованы дополнительные фотографии в Европе. В 2024 году дизайн внедорожника был запатентован на Филиппинах. На основе этих данных Best Car Web создал рендеры, которые демонстрируют версию с круглыми фарами, хотя возможно появление квадратных фар, как у Land Cruiser 250, в качестве опции.

Toyota Land Cruiser FJ

Габариты Land Cruiser FJ будут составлять 4550 х 1830 х 1860 мм с колесной базой около 2750 мм. Под капотом ожидается установка 2,7-литрового бензинового двигателя 2TR (рядная «четверка») мощностью 163 л.с., аналогичного тому, что используется в Land Cruiser 250. Полный привод будет оснащен самоблокирующимся дифференциалом Torsen LSD, как и у «старшего брата», а режимы эксплуатации будут схожи.

Предполагается, что базовая комплектация нового Land Cruiser FJ обойдется в около 4 млн иен (примерно 26,5 тыс. долларов), тогда как топовые версии, вероятно, не превысят 4,5 млн иен (30 тыс. долларов).