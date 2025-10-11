#
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Новый доступный Ленд Крузер выйдет уже в следующем году

Компактный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ будет представлен в 2026 году

Слухи о запуске компактного внедорожника Toyota Land Cruiser Mini, известного также как Land Cruiser FJ, получили подтверждение. Как сообщает Chubu Keizai Shimbun, надежное издание, связанное с Toyota, «новая модель Land Cruiser станет доступной на японском рынке в 2026 году».

По информации японского портала Best Car Web, активная подготовка к запуску Land Cruiser FJ уже началась, и премьера должна состояться на Japan Mobility Show в конце октября текущего года. В продажу в Японии автомобиль поступит в феврале 2026 года.

Внедорожник будет изготовлен на укороченной версии рамной платформы MV-0, которая уже применяется в бюджетном пикапе Hilux Champ, доступном в Тайланде с ноября 2023 года.

Toyota Land Cruiser FJ
Концепт Compact Cruiser EV был впервые представлен Toyota в декабре 2021 года на брифинге, посвященном электромобилям, после чего были опубликованы дополнительные фотографии в Европе. В 2024 году дизайн внедорожника был запатентован на Филиппинах. На основе этих данных Best Car Web создал рендеры, которые демонстрируют версию с круглыми фарами, хотя возможно появление квадратных фар, как у Land Cruiser 250, в качестве опции.

Toyota Land Cruiser FJ
Габариты Land Cruiser FJ будут составлять 4550 х 1830 х 1860 мм с колесной базой около 2750 мм. Под капотом ожидается установка 2,7-литрового бензинового двигателя 2TR (рядная «четверка») мощностью 163 л.с., аналогичного тому, что используется в Land Cruiser 250. Полный привод будет оснащен самоблокирующимся дифференциалом Torsen LSD, как и у «старшего брата», а режимы эксплуатации будут схожи.

Предполагается, что базовая комплектация нового Land Cruiser FJ обойдется в около 4 млн иен (примерно 26,5 тыс. долларов), тогда как топовые версии, вероятно, не превысят 4,5 млн иен (30 тыс. долларов).

Источник:  BestcCarWeb
11.10.2025 
