Этот автомобиль пользовался повышенным спросом у россиян осенью: в чем причины

Эксперт Шапринский назвал причины успешных продаж Geely Monjaro в сентябре

Согласно информации аналитического агентства «Автостат», в сентябре текущего года на российском рынке было продано 4043 кроссовера Geely Monjaro, что позволило этой модели занять пятое место в рейтинге самых популярных автомобилей в стране и впервые за полтора года попасть в тройку лучших SUV.

В интервью агентству коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский выделил несколько факторов, которые способствовали высокому спросу на модель. Он отметил, что покупатели положительно оценивают сотрудничество компании-производителя с мировыми разработчиками компонентов. Ключевую роль играют наличие передовых технологий, качество автоматической трансмиссии, двигателя и других систем.

Шапринский также указал на стабильные поставки Geely Monjaro на российский рынок, что позволяет дилерам предлагать широкий выбор различных моделей, цветов и комплектаций.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Эксперт отметил, что важным аспектом успеха является система поддержки клиентов, включающая скидки за трейд-ин, участие в финансовых продуктах и возможность покупки в рассрочку.

Кроме того, спрос на Geely Monjaro оставался высоким даже в трудные времена с октября 2024 по март 2025 года. В заключение Шапринский добавил, что в течение последнего года импортеры сделали много для того, чтобы перенаправить клиентов с параллельного импорта на официальные каналы. В результате доля автомобилей, ввезенных по нелицензионным схемам, упала с 55% в 2023 году до 15% к концу 2025 года.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

Источник:  «Автостат»
09.10.2025 
