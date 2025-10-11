Один из самых надежных внедорожников Toyota появился у столичного дилера

Toyota 4Runner в версии TRD Off-Road Premium продают в Москве за 9,9 млн рублей

Один из московских дилеров предлагает внедорожник Toyota 4Runner 2025 года в комплектации TRD Off-Road Premium за 9,9 млн рублей.

Toyota 4Runner

Автомобиль укомплектован 4-цилиндровым турбомотором T24A с объемом 2,4 литра и мощностью 278 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой АКП и полным приводом.

TRD Off-Road Premium – это одна из старших комплектаций, что обеспечивает ей богатое оснащение: подножки, система бесключевого доступа, аудиосистема JBL, мониторинг слепых зон, система выбора режимов вождения, а также 18-дюймовые диски с внедорожной резиной.

Интерьер Toyota 4Runner

Стоит отметить, что заказать Toyota 4Runner 2025 года можно гораздо дешевле – например, во Владивостоке базовые версии предлагаются по ценам от 3,9 млн рублей.

Однако в свете возможного значительного увеличения утильсбора с 1 ноября такая покупка может оказаться рискованной, так как оформление ввозимого автомобиля может пройти уже по новым ставкам.