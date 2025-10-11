#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Один из самых надежных внедорожников Toyota появился у столичного дилера

Toyota 4Runner в версии TRD Off-Road Premium продают в Москве за 9,9 млн рублей

Один из московских дилеров предлагает внедорожник Toyota 4Runner 2025 года в комплектации TRD Off-Road Premium за 9,9 млн рублей.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Автомобиль укомплектован 4-цилиндровым турбомотором T24A с объемом 2,4 литра и мощностью 278 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой АКП и полным приводом.

TRD Off-Road Premium – это одна из старших комплектаций, что обеспечивает ей богатое оснащение: подножки, система бесключевого доступа, аудиосистема JBL, мониторинг слепых зон, система выбора режимов вождения, а также 18-дюймовые диски с внедорожной резиной.

Интерьер Toyota 4Runner
Интерьер Toyota 4Runner
Стоит отметить, что заказать Toyota 4Runner 2025 года можно гораздо дешевле – например, во Владивостоке базовые версии предлагаются по ценам от 3,9 млн рублей.

Однако в свете возможного значительного увеличения утильсбора с 1 ноября такая покупка может оказаться рискованной, так как оформление ввозимого автомобиля может пройти уже по новым ставкам.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Toyota
11.10.2025 
Фото:Toyota
