#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Совершенно новый седан Nissan получит современный технологичный двигатель

Dongfeng Nissan начала производство 1,5-литрового двигателя NR15 для седана N6

Компания Dongfeng Nissan запустила производство нового 1,5-литрового атмосферного двигателя NR15, который был специально создан для подключаемых гибридных автомобилей.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Данный двигатель будет установлен на Nissan N6, который станет первым подключаемым гибридным седаном марки в Китае и ожидает своего выхода в четвертом квартале 2025 года.

По информации китайского регулятора, Nissan N6 получит двигатель NR15 мощностью 75 кВт (101 л.с.) в комбинации с электродвигателем мощностью 155 кВт (208 л.с.). Гибридная установка будет комбинироваться с литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором емкостью 21,1 кВт·ч, что позволит автомобилю проехать на электротяге от 125 до 130 км по стандарту WLTC, в зависимости от выбранной комплектации.

Nissan N6
Nissan N6

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Габариты кузова N6 составят 4831 мм в длину, 1885 мм в ширину и около 1490 мм в высоту, а колёсная база будет равна 2815 мм.

Nissan N6
Nissan N6

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Новый N6 выходит на рынок после запуска модели Nissan N7 в начале года, которая является первым седаном бренда на аккумуляторных батареях в Китае. Ожидается, что N6 будет доступнее N7 и в будущем может войти в экспортный модельный ряд Dongfeng Nissan. Официальная информация о зарядной системе и комплектациях N6 будет обнародована ближе к дате его запуска.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 316
11.10.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0