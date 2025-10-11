Совершенно новый седан Nissan получит современный технологичный двигатель

Dongfeng Nissan начала производство 1,5-литрового двигателя NR15 для седана N6

Компания Dongfeng Nissan запустила производство нового 1,5-литрового атмосферного двигателя NR15, который был специально создан для подключаемых гибридных автомобилей.

Данный двигатель будет установлен на Nissan N6, который станет первым подключаемым гибридным седаном марки в Китае и ожидает своего выхода в четвертом квартале 2025 года.

По информации китайского регулятора, Nissan N6 получит двигатель NR15 мощностью 75 кВт (101 л.с.) в комбинации с электродвигателем мощностью 155 кВт (208 л.с.). Гибридная установка будет комбинироваться с литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором емкостью 21,1 кВт·ч, что позволит автомобилю проехать на электротяге от 125 до 130 км по стандарту WLTC, в зависимости от выбранной комплектации.

Nissan N6

Габариты кузова N6 составят 4831 мм в длину, 1885 мм в ширину и около 1490 мм в высоту, а колёсная база будет равна 2815 мм.

Nissan N6

Новый N6 выходит на рынок после запуска модели Nissan N7 в начале года, которая является первым седаном бренда на аккумуляторных батареях в Китае. Ожидается, что N6 будет доступнее N7 и в будущем может войти в экспортный модельный ряд Dongfeng Nissan. Официальная информация о зарядной системе и комплектациях N6 будет обнародована ближе к дате его запуска.