Первый месяц работы автономного трамвая – маршрут №90 доказал свою популярность

За один месяц автономные трамваи перевезли более 400 тыс. пассажиров по маршруту 90

Первый в России трамвай с автономным ходом «Львёнок» бьет рекорды: всего за месяц по маршруту № 90 он перевез уже больше 400 000 пассажиров.

Его главная особенность – умение ехать без проводов. Часть пути (2,1 км) он преодолевает на запасенной энергии, используя уникальную для России технологию «чистое небо». Маршрут решил реальную проблему, связав районы, где раньше людям приходилось идти пешком.

За все время работы автономные трамваи «Львенок-Москва», разработанные компанией «ПК Транспортные системы», доказали свою надежность и безопасность.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Запуск автономного трамвая на маршруте 90 — это еще один шаг к реализации стратегии по развитию экологичного и инновационного городского транспорта. В будущем планируем расширять сеть автономных трамвайных маршрутов.

Это поможет обеспечить жителям и гостям столицы еще больше возможностей для комфортного и быстрого передвижения по городу. Продолжаем развивать столичный трамвай по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

трамвай «Львенок»

На проспекте Академика Сахарова запустили первый в России участок, где трамваи идут без проводов, на автономном ходу.

Раньше этот район был отрезан от наземного транспорта, и тысячам офисных работников приходилось пешком добираться от метро. С приходом маршрута № 90 все изменилось. Он проходит от станции метро «Сокольники» через станцию Митьково МЦД-3, метро «Красносельская», «Комсомольская», станцию Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4, улицу Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова, станции метро «Чистые пруды», «Новокузнецкая» и «Третьяковская» до Павелецкого вокзала.

Этот маршрут не просто соединил ключевые точки города – от Сокольников до Павелецкого вокзала, – но и подарил горожанам неожиданный бонус: например, путь от Площади трех вокзалов до Павелецкого на трамвае теперь короче, чем на метро, и при этом не нужно бегать по переходам.

Все это стало возможным благодаря 20 современным вагонам «Львёнок-Москва», которые накапливают заряд на обычных участках пути, а затем легко преодолевают без проводов 2 километра по проспекту Сахарова. В итоге более 40 тысяч человек, работающих в этом районе, наконец-то получили комфортный и быстрый способ добраться до метро и вокзалов.