Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Toyota выпустит новый динамичный автомобиль в сотрудничестве с Mazda

Best Car: Toyota может прекратить сотрудничество с Subaru в разработке GR86

Японский журнал Best Car сообщает о возможном завершении сотрудничества Toyota и Subaru по разработке модели GR86, в результате которого была создана Subaru BRZ.

Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Вместо этого Toyota может начать сотрудничество с Mazda для следующего поколения GR86, использующего платформу MX-5 Miata.

Существующая платформа GR86 и BRZ, которая была запущена в 2021 году, отличается от Miata, поскольку GR86 имеет четыре места и большую массу. Переход на более легкую платформу Mazda позволит значительно улучшить динамические характеристики автомобиля.

Toyota GR86
Toyota GR86

Toyota планирует оснастить новую модель собственным двигателем, возможно, одним из новых четырехцилиндровых вариантов, вместо мотора, который поставляет Subaru. Это изменение обеспечит более высокую мощность автомобиля.

Инженеры Mazda уже направлены в Toyota City для совместной работы над адаптацией платформы MX-5, которую Toyota профинансирует с целью разработки автомобилей на ее основе. Партнёрство Toyota и Mazda существует с 2015 года и включает совместный завод в Алабаме.

Продажи Subaru BRZ оказались довольно слабыми, что делает модель менее конкурентоспособной в линейке с полным приводом. Завершение сотрудничества может привести к исчезновению BRZ, но при этом укрепит позиции GR86.

Совместные разработки могут быть анонсированы на фоне общего снижения продаж: машины MX-5 упали в продажах на 42% в первой половине 2024 года, а GR86 – на 58,6% в мае 2025 года. Переход к Mazda поможет Toyota сохранить GR86 в своем модельном ряде путем сокращения затрат на исследования и разработки и поддержания доступного заднеприводного спорткара.

Источник:  Car And Driver
Лежнин Роман
Фото:Motor1
12.10.2025 
Фото:Motor1
