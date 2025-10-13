Новый доступный кроссовер с автоматом появился на российском рынке

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 2,1 млн рублей

На российском рынке поступил в продажу новый бюджетный кроссовер Chevrolet – Trax, который менее известен отечественным автовладельцам и может составить конкуренцию моделям Jaecoo J7 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В настоящее время Trax доступен только под заказ, а стартовая цена на одном из классифайдов составляет 2 120 000 рублей.

За эту сумму специализированная компания из Владивостока может «под ключ» и с полным пакетом документов доставить автомобиль в комплектации LS. В эту комплектацию входит современная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, датчик света, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, несколько USB-портов, круиз-контроль, камера заднего вида, светодиодные фары и 17-дюймовые литые диски.

Более богатая комплектация кроссовера предлагается за 2 490 000 рублей, авто готова привезти компания из Находки. Главные преимущества данной версии заключаются в цифровой комбинированной панели вместо аналоговой, двухзонном климат-контроле, наличии бесключевого доступа с кнопочным запуском двигателя, а также адаптивном круиз-контроле с функцией поддержания дистанции и других «премиальных» опциях.

Chevrolet Trax

Спортивная версия RS с отличительной решеткой радиатора, шильдиками и черным кожаным салоном с красными вставками будет стоить дороже – от 2 925 000 до 3 040 000 рублей. В комплектацию таких автомобилей входят автопарковщик, система дистанционного запуска двигателя и набор систем Chevy Safety Assist, включая автоторможение, удержание в полосе и автоматическое включение дальнего света.

Все предлагаемые вариации Chevrolet Trax имеют одинаковый силовой агрегат – это трехцилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 137 л.с. объемом 1,2 литра, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод во всех версиях – только передний.

Chevrolet Trax

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.