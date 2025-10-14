Снег с дождем! Водителям рассказали, где будет опасно

«Автодор»: на нескольких федеральных трассах ожидается снег с дождем

14 октября сразу на нескольких федеральных трассах ожидаются осадки – снег с дождем, сообщила государственная компания «Автодор».

М-1 «Беларусь» : в течение дня местами мокрый снег с дождем.

: в течение дня местами мокрый снег с дождем. М-3 «Украина» : утром местами снег с дождем; днем и вечером в Московской и Калужской областях снег с дождем; в Брянской и Курской областях местами дождь.

: утром местами снег с дождем; днем и вечером в Московской и Калужской областях снег с дождем; в Брянской и Курской областях местами дождь. М-4 «Дон» : в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях местами снег с дождем; в Ростовской области и Краснодаре местами дождь.

: в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях местами снег с дождем; в Ростовской области и Краснодаре местами дождь. М-11 «Нева» : в Московской и Тверской областях местами снег с дождем; в Новгородской и Ленинградской областях местами дождь.

М-12 «Восток», утро 14 октября:

в Московской, Владимирской, Нижегородской областях, а также в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области местами снег с дождем;

в Чувашии и Татарстане местами дождь.

М-12 «Восток», день и вечер 14 октября:

в Московской, Владимирской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае и Свердловской области местами снег с дождем;

в Чувашии, Татарстане и Башкирии местами дождь.

Что ж, осень вступает в свои права. «Автодор» в связи с ухудшением погодных условий призывает автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и следить за сообщениями на информационных табло. А «За рулем», в свою очередь, напоминает правила безопасной езды при мокром снеге.