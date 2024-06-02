Как безопасно ездить в дождь: названы 7 правил

«За рулем»: как безопасно водить машину в дождливую погоду

«За рулем» перечислил семь правил, как безопасно водить машину в дождливую погоду. Во-первых, необходимо включить свет.

Видимость в дождь сильно снижается. Включив фары, вы не станете лучше видеть, но зато сделаете заметнее свою машину.

Во-вторых, необходимо выдерживать двойную дистанцию до других ТС и не превышать скоростной режим.

Третье правило – не экономьте на дворниках. Включить их необходимо, как только начался дождь, а при разъезде на узкой дороге, опережении или тем более обгоне грузовика заранее перевести в быстрый режим, чтобы водяное облако, поднимающееся от встречной или попутной машины, не смогло вас ослепить.

В-четвертых, не стоит бояться аквапланирования. Попав на водяную пленку, автомобиль очень быстро скользит по ней. Пытаться менять траекторию или тормозить в этот момент бессмысленно и опасно – сцепление шин с дорогой может резко восстановиться, и можно вылететь в кювет.

Почувствовав, что машина словно «отрывается» от дороги, нужно просто выждать, пока не восстановится сцепление. Аквапланирование обычно длится несколько секунд. Во избежание этого эффекта лучше немного сбросить скорость.

В-пятых, в дождливую погоду особенно не стоит часто менять скорость движения, ряд, дистанцию. Коэффициент сцепления шин с сухим асфальтом равен 0,7…0,8, с влажным – 0,5…0,6. Поэтому машина выполняет маневры с запаздыванием, и в результате ее может занести.

Также не стоит заезжать в лужу, не зная ее глубины. Лучше остановиться перед ней и посмотреть, как лужу проезжают грузовики. Не стоит пролетать лужу на скорости, потому что можно окатить кого-то грязной водой, поймать аквапланирование, залить воздухозаборник, «смыть» передний номер.

В-седьмых, не стоит съезжать для остановок на грунтовые обочины. На раскисшей земле можно поскользнуться и слететь с дороги. Еще с такой обочины будет труднее отправляться. Также стоит учесть, что грязь с обочины вы потом понесете на трассу, и у едущих за вами машин ухудшится сцепление, пока дождь не смоет глину с дороги.

Не стоит забывать и о том, что стоящий на обочине автомобиль – это помеха на дороге, а в дождь еще и малозаметная.

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