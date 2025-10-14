Базы страховщиков хотят использовать в новых целях

Автовладельцев предложили предупреждать об отзывных кампаниях через базу АИС

Планируется использование базы АИС страхования для уведомления автовладельцев о действующих отзывных кампаниях. По словам инициатора, Национальная страховая информационная система (НСИС) позволит подключать любые бренды, включая те, которые покинули рынок.

Глава НСИС Николай Галушин сообщил: «Нашей системой рассылки по отзывам уже воспользовались два японских бренда. Но такая возможность доступна и другим. Собственники авто получают на почту приглашение пройти бесплатный ремонт по отзывной кампании».

Главное преимущество решения заключается в наличии актуальных контактных данных владельцев автомобилей в базе страхования.

«Отзывная кампания может проводиться и по автомобилям возраста, например, 10 лет, за это время они могли сменить нескольких собственников, а у автодилеров есть информация только по первому покупателю», – пояснил эксперт.

Галушин добавил, что услуга по рассылке информации о необходимости посещения сервисного центра для бесплатного ремонта становится всё более востребованной, а бренды, использующие данное решение, отмечают рост обращений со стороны автомобилистов.

