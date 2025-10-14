#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Базы страховщиков хотят использовать в новых целях

Автовладельцев предложили предупреждать об отзывных кампаниях через базу АИС

Планируется использование базы АИС страхования для уведомления автовладельцев о действующих отзывных кампаниях. По словам инициатора, Национальная страховая информационная система (НСИС) позволит подключать любые бренды, включая те, которые покинули рынок.

Рекомендуем
ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

Глава НСИС Николай Галушин сообщил: «Нашей системой рассылки по отзывам уже воспользовались два японских бренда. Но такая возможность доступна и другим. Собственники авто получают на почту приглашение пройти бесплатный ремонт по отзывной кампании».

Главное преимущество решения заключается в наличии актуальных контактных данных владельцев автомобилей в базе страхования.

«Отзывная кампания может проводиться и по автомобилям возраста, например, 10 лет, за это время они могли сменить нескольких собственников, а у автодилеров есть информация только по первому покупателю», – пояснил эксперт.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Галушин добавил, что услуга по рассылке информации о необходимости посещения сервисного центра для бесплатного ремонта становится всё более востребованной, а бренды, использующие данное решение, отмечают рост обращений со стороны автомобилистов.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  Quto
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 85
14.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0