Популярный внедорожник начнут выпускать в России: подробности

В России идет сертификация Tank 300 производства «Автотора»

Производство внедорожника Tank 300 может начать один из заводов холдинга «Автотор». В настоящее время компания занимается сертификацией данной модели и уже оформлена документация, необходимая для получения ОТТС. Известно, что сертификация производится для Tank 300 с двигателем, мощность которого колеблется от 216 до 238 л.с., и системой полного привода.

На российском рынке модель предлагается с 2,0-литровым турбодвигателем, развивающим мощность в 220 л.с. и работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В зависимости от комплектации внедорожник может оснащаться либо жестко подключаемой передней осью (Part-Time) с понижающей передачей, либо многодисковой муфтой в переднем приводе (Torque-on-Demand) с такой же дополнительной передачей.

Базовые цены на Tank 300, без учета специальных предложенийя, варьируются от 4,2 до 4,95 миллиона рублей.

Tank 300

