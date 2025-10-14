Популярный внедорожник начнут выпускать в России: подробности
Производство внедорожника Tank 300 может начать один из заводов холдинга «Автотор». В настоящее время компания занимается сертификацией данной модели и уже оформлена документация, необходимая для получения ОТТС. Известно, что сертификация производится для Tank 300 с двигателем, мощность которого колеблется от 216 до 238 л.с., и системой полного привода.
На российском рынке модель предлагается с 2,0-литровым турбодвигателем, развивающим мощность в 220 л.с. и работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В зависимости от комплектации внедорожник может оснащаться либо жестко подключаемой передней осью (Part-Time) с понижающей передачей, либо многодисковой муфтой в переднем приводе (Torque-on-Demand) с такой же дополнительной передачей.
Базовые цены на Tank 300, без учета специальных предложенийя, варьируются от 4,2 до 4,95 миллиона рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.
