Популярный внедорожник начнут выпускать в России: подробности

В России идет сертификация Tank 300 производства «Автотора»

Производство внедорожника Tank 300 может начать один из заводов холдинга «Автотор». В настоящее время компания занимается сертификацией данной модели и уже оформлена документация, необходимая для получения ОТТС. Известно, что сертификация производится для Tank 300 с двигателем, мощность которого колеблется от 216 до 238 л.с., и системой полного привода.

ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

На российском рынке модель предлагается с 2,0-литровым турбодвигателем, развивающим мощность в 220 л.с. и работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В зависимости от комплектации внедорожник может оснащаться либо жестко подключаемой передней осью (Part-Time) с понижающей передачей, либо многодисковой муфтой в переднем приводе (Torque-on-Demand) с такой же дополнительной передачей.

Базовые цены на Tank 300, без учета специальных предложенийя, варьируются от 4,2 до 4,95 миллиона рублей.

Tank 300
Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  «Китайские автомобили»
14.10.2025 
