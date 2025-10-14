Как обманывают россиян с перегоном машин из-за рубежа

МВД: мошенники обманывают людей под предлогом перегона машин из-за границы

В мессенджерах активизировались мошенники, создающие аккаунты с предложениями услуг по перегону и приобретению автомобилей из-за границы. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД РФ) в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что злоумышленники используют высокий спрос на покупку подержанных иномарок с доставкой из других стран, предлагая привлекательно низкие цены и короткие сроки доставки.

«Одним из требований является оплата в криптовалюте. Потерпевшему предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести большую сумму денег «для подтверждения платежеспособности» или в качестве вступительного платежа», – подчеркнули в УБК МВД.

Другими распространенными признаками мошенничества являются предложения о покупке автомобиля по цене значительно ниже рыночной, настойчивые призывы к быстрой сделке из-за повышения цен, а также переходы по ссылкам от незнакомых лиц для подтверждения платежа или оформления документов.

В ведомстве рекомендуют гражданам осторожно подходить к предложениям о покупке автомобилей по «слишком выгодным» ценам, избегать расчетов криптовалютой, а также никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев и не сообщать коды из СМС и данные банковских карт.

