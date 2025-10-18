В России появился новый недорогой кроссовер не из Китая: известны цены

Продажи кроссоверов Chevrolet Trax стартовали в РФ с ценой от 2,1 млн рублей

На российском рынке появился в продаже новый бюджетный кроссовер Chevrolet Trax, который мало знаком россиянам и может стать конкурентом Jaecoo J7 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

На данный момент Trax можно приобрести только по предварительному заказу, стартовая цена на один из классифайдов составляет 2 120 000 рублей. Для сравнения, Jaecoo J7 в «прошлогодних» версиях стоит от 2 909 900 рублей, в то время как Tiggo 7 Pro Max, который является самым продаваемым в линейке Chery, без скидок обойдется минимум в 2 560 000 рублей.

За 2 120 000 рублей специализированная компания из Владивостока предлагает доставку автомобиля в комплектации LS «под ключ» и с полным пакетом документов. Эта комплектация включает современные технологии, такие как медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер, датчик света, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, несколько USB-портов, круиз-контроль, камеру заднего вида, светодиодные фары и 17-дюймовые литые диски.

Chevrolet Trax

Более оснащенный вариант этого кроссовера продается за 2 490 000 рублей и предлагает ряд улучшений. Он имеет цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и адаптивный круиз-контроль.

Интерьер Chevrolet Trax

Версия RS имеет более высокую цену, с характеристиками, отличающимися от стандартного Trax. Она включает в себя красивую решетку радиатора, черный кожаный салон с красными вставками и дополнительные опции, такие как автопарковщик и система дистанционного пуска двигателя. Цены на RS версии варьируются от 2 925 000 до 3 040 000 рублей.

Все модели Chevrolet Trax оснащены одним двигателем – 137-сильным трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра, работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод во всех вариантах является передним.